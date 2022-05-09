Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 8 на 9 мая, состоялся седьмой игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.

«Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз» – 5:2

Пять очков Бреда Маршана помогли «Бостону» обыграть «Каролину». На счету форварда две заброшенные шайбы и ассистентский хет-трик.

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» – 5:2

Результативная передача Павла Бучневича помогла «Блюз» обыграть «Миннесоту», в составе которой один из голов забил россиянин Кирилл Капризов.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 7:3

«Тампа» разгромила «Торонто» и сравняла счёт в серии – 2-2. В этой встречей две результативные передачи записал на свой счёт Никита Кучеров.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:0

После двух поражений подряд «Кингз» всухую обыграли «Эдмонтон» и сравняли счёт в серии – 2-2.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года