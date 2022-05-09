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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 8 на 9 мая, состоялся седьмой игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.

«Бостон Брюинз» – «Каролина Харрикейнз» – 5:2

Пять очков Бреда Маршана помогли «Бостону» обыграть «Каролину». На счету форварда две заброшенные шайбы и ассистентский хет-трик.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Песке (Стаал, Доми) – 14:06 (5x5)   1:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 16:09 (5x5)   1:2 Стаал (Нидеррайтер, Деанджело) – 20:33 (5x5)   2:2 Дебраск (Маршан, Бержерон) – 38:44 (5x4)   3:2 Маршан (Койл, Дебраск) – 40:44 (5x4)   4:2 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 45:41 (5x5)   5:2 Маршан (Койл, Карло) – 59:25 (en)

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» – 5:2

Результативная передача Павла Бучневича помогла «Блюз» обыграть «Миннесоту», в составе которой один из голов забил россиянин Кирилл Капризов.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 мая 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кайру (Бучневич, Парэйко) – 04:19 (5x5)   1:1 Капризов (Сперджен, Хартман) – 14:06 (5x5)   2:1 Перрон (О'Райлли, Перунович) – 30:30 (5x5)   3:1 Кайру (О'Райлли) – 31:24 (5x5)   3:2 Болди (Миддлтон, Годро) – 42:39 (5x5)   4:2 Перрон – 58:02 (en)   5:2 О'Райлли (Перрон, Фолк) – 59:00 (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 7:3

«Тампа» разгромила «Торонто» и сравняла счёт в серии – 2-2. В этой встречей две результативные передачи записал на свой счёт Никита Кучеров.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 01:00 (5x5)   2:0 Белльмар – 05:20 (5x5)   3:0 Марун (Сергачёв, Хедман) – 07:58 (5x5)   4:0 Колтон (Хагель, Фут) – 23:17 (5x5)   5:0 Перри (Кучеров, Пойнт) – 25:25 (5x3)   5:1 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 42:27 (5x4)   5:2 Нюландер (Таварес) – 52:01 (4x4)   6:2 Палат – 54:40 (en)   6:3 Маззин (Броди, Блэквелл) – 55:41 (5x5)   7:3 Колтон (Хагель, Макдона) – 57:44 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:0

После двух поражений подряд «Кингз» всухую обыграли «Эдмонтон» и сравняли счёт в серии – 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
09 мая 2022, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мур (Дано, Грундстрём) – 08:03 (5x5)   2:0 Стечер (Иафалло, Лизотт) – 14:03 (5x5)   3:0 Грундстрём (Мур) – 55:06 (5x5)   4:0 Грундстрём (Браун, Стечер) – 58:29 (en)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Турнирная сетка плей-офф НХЛ
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