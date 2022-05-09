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Маршан – о пяти очках в одном матче плей-офф: для меня это ничего не значит

Маршан – о пяти очках в одном матче плей-офф: для меня это ничего не значит
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о том, что набрал пять очков в матче плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2).

«Честно говоря, пять баллов лично для меня ничего не значат. В конце концов, если у тебя индивидуально 10 очков, но твоя команда проигрывает, это не имеет значения. Если у тебя нет очков, а команда побеждает, ты очень счастлив. Так что в нашей команде не имеет значения, кто забивает или набирает очки. Побеждает или проигрывает вся команда», – цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

Напомним, хоккеист поучаствовал во всех голах в ворота «Каролины». Маршан отметился дублем, также на его счету ассистентский хет-трик.

После четырёх матчей счёт в серии равный – 2-2.

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