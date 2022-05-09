Хуснутдинов – о сборной: буду скучать по пацанам. Действительно замечательный коллектив

Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от победы на турнире в Санкт-Петербурге.
«Хороший выдался финальный матч, «Юбилейный» нас как мог, так и тащил. Было прекрасно слышно наших болельщиков. Я очень рад, что удалось сделать небольшой праздник нашему городу и этому дворцу. Хорошо, что забили свои голы и хорошо сыграли в обороне. Это командная победа, спасибо всем ребятам.
Большое спасибо Федерации хоккея за то, что сделали нам этот турнир, и здорово, что удалось взять кубок. Эмоции непередаваемы, потому что коллектив был собран быстро, из разных команд, и какая была атмосфера! С первой тренировки до сегодняшней финальной сирены. Буду скучать по пацанам. Действительно замечательный коллектив был», – цитирует Хуснутдинова официальный сайт ФХР.
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