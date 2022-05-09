Жена Малкина: в свои ложи Малкин и Кросби приглашают особых гостей

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ответила на вопрос о вип-ложах в своём телеграм-канале.



«Жёны и родственники игроков «Питтсбурга» в течение сезона и плей-офф сидят, как и все, на трибунах.



В свои ложи Малкин и Кросби приглашают особых гостей. Более 10 лет игроки отдают лучшие места благотворительным организациям и детям с ограниченными возможностями», – написала Кастерова в своём телеграм-канале.



Напомним, в текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету гол+пас в трёх играх.

Напомним, в нынешнем розыгрыше плей-офф «Питтсбург» встречается с «Нью-Йорк Рейнджерс» и после трёх матчей ведёт в серии со счётом 2-1.