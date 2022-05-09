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Молодёжная сборная России по хоккею посетила храм Вооружённых сил в День Победы

Молодёжная сборная России по хоккею посетила храм Вооружённых сил в День Победы
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Молодёжная сборная по хоккею в День Победы отправилась из Новогорска в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает официальный телеграм-канал Федерации хоккея России.

«Игроки, тренеры и персонал команды посетили главный храм Вооружённых сил России, где получили напутствие и поздравление от протоиерея Александра. После этого команда возложила цветы к монументу «Матери победителей», — говорится в сообщении.

Напомним, молодёжная сборная России принимала участие в товарищеском турнире St.Petersburg Cup, на котором уступила национальной российской команде со счётом 2:4, а также сборной Беларуси (1:3). Молодёжка пропустит МЧМ-2022, который состоится в Канаде, по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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