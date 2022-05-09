Барри Тротц уволен с должности главного тренера «Айлендерс»

Барри Тротц освобождён от исполнения обязанностей главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба.



59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции. Наилучшим достижением на посту наставника «Айлендерс» стал выход в финал конференции в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, где «островитяне» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4, 3-4 соответственно).



Ранее Тротц также работал в Национальной хоккейной лиге в «Нэшвилл Предаторз» (1997–2014).