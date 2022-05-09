«Нефтехимик» подписал контракты с двумя лучшими бомбардирами «Лады»
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Нижнекамский «Нефтехимик» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с нападающими Андреем Белозёровым и Михаилом Назаровым.
Хоккеисты, имевшие статус ограниченно свободных агентов, приняли контрактные предложения «Нефтехимика» и за денежную компенсацию перешли из «Лады». Сроки соглашений с обоими игроками рассчитаны на два года.
26-летний Белозёров стал лучшим бомбардиром «Лады», набрав 52 (28+24) очка в 52 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Высшей хоккейной лиги на его счету 9 (4+5) баллов в 10 матчах.
25-летний Назаров принял участие в 50 матчах регулярки, заработав 49 (20+29) баллов. В плей-офф форвард принял участие в десяти встречах, забросив три шайбы и отдав пять голевых передач.
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