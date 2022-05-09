Мухамадуллин отправлен «Нью-Джерси» в фарм-клуб на время проведения плей-офф АХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин отправлен «Нью-Джерси Дэвилз», обладающим правами на игрока в Национальной хоккейной лиге, в фарм-клуб – «Ютику Кометс».



Как сообщает пресс-служба клуба Американской хоккейной лиги, 20-летний хоккеист отправлен в команду на время проведения плей-офф. «Нью-Джерси» занял 14-е место в таблице Восточной конференции по итогам сезона НХЛ и не сумел пробиться в плей-офф.



Напомним, Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под общим 20-м номером. Зимой 2021 года защитник подписал с клубом трёхлетний контракт, оставшись в «Салавате» на правах аренды. Следующий сезон Мухамадуллин также проведёт в составе уфимского клуба в КХЛ.