Мухамадуллин отправлен «Нью-Джерси» в фарм-клуб на время проведения плей-офф АХЛ
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Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин отправлен «Нью-Джерси Дэвилз», обладающим правами на игрока в Национальной хоккейной лиге, в фарм-клуб – «Ютику Кометс».
Как сообщает пресс-служба клуба Американской хоккейной лиги, 20-летний хоккеист отправлен в команду на время проведения плей-офф. «Нью-Джерси» занял 14-е место в таблице Восточной конференции по итогам сезона НХЛ и не сумел пробиться в плей-офф.
Напомним, Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под общим 20-м номером. Зимой 2021 года защитник подписал с клубом трёхлетний контракт, оставшись в «Салавате» на правах аренды. Следующий сезон Мухамадуллин также проведёт в составе уфимского клуба в КХЛ.
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