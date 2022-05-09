Стало известно расписание Еврохоккейтура на два сезона, вместо России сыграет Швейцария

Федерация хоккея Чехии сообщила о расписании Еврохоккейтура на следующие два сезона.



Сборную России на ближайшие два года заменит команда Швейцарии, вместо Кубка Первого канала будет проведён швейцарский этап Евротура.



Расписание на сезон-2022/2023:



10—13 ноября 2022 года: Финляндия;



15—18 декабря 2022 года: Швейцария;



9—12 февраля 2023 года: Швеция;



27—30 апреля 2023 года: Чехия.



Расписание на сезон-2023/2024:



9—12 ноября 2023 года: Финляндия;



14—17 декабря 2023 года: Швейцария;



8—11 февраля 2024 года: Швеция;



2—5 мая 2024 года: Чехия.



Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Россию на всех международных турнирах, которые состоятся в 2022 году, также отобрав молодёжный чемпионат мира в Омске и Новосибирске и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге.