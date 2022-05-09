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Стало известно расписание Еврохоккейтура на два сезона, вместо России сыграет Швейцария

Стало известно расписание Еврохоккейтура на два сезона, вместо России сыграет Швейцария
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Федерация хоккея Чехии сообщила о расписании Еврохоккейтура на следующие два сезона.

Сборную России на ближайшие два года заменит команда Швейцарии, вместо Кубка Первого канала будет проведён швейцарский этап Евротура.

Расписание на сезон-2022/2023:

10—13 ноября 2022 года: Финляндия;

15—18 декабря 2022 года: Швейцария;

9—12 февраля 2023 года: Швеция;

27—30 апреля 2023 года: Чехия.

Расписание на сезон-2023/2024:

9—12 ноября 2023 года: Финляндия;

14—17 декабря 2023 года: Швейцария;

8—11 февраля 2024 года: Швеция;

2—5 мая 2024 года: Чехия.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Россию на всех международных турнирах, которые состоятся в 2022 году, также отобрав молодёжный чемпионат мира в Омске и Новосибирске и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге.

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