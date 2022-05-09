Журналист ESPN сообщил, что Шестёркин войдёт в тройку претендентов на «Везина Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, выступающий за «Рейнджерс», войдёт в тройку финалистов на выигрыш «Везина Трофи», сообщает аналитик ESPN и TSN Кевин Уикс.
«Слышал, что завтра финалистами на выигрыш «Везина Трофи» объявят Игоря Шестёркина, Юусе Сароса («Нэшвилл Предаторз») и Якоба Маркстрёма («Калгари Флэймз»)», — написал Уикс.
Напомним, «Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.
В регулярном сезоне-2021/2022 26-летний Шестёркин провёл 53 встречи, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. В плей-офф россиянин провёл три игры и отразил 92,8% бросков, пропуская в среднем 3,23 шайбы за матч.
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