Александр Барабанов подписал новый контракт с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «акул».



Отмечается, что соглашение с 27-летним форвардом заключено сроком на два года.



«Александр провёл очень хороший первый полный год в НХЛ, показав, что он может стабильно приносить очки клубу, а также быть плеймейкером. В сочетании с упорным трудом у него есть потенциал улучшить свой успех в следующем году», — заявил исполняющий обязанности генерального менеджера клуба Джо Уилл.



Предыдущий контракт Барабанова действовал до лета 2022 года, он мог получить статус неограниченно свободного агента.



В регулярном сезоне-2021/2022 россиянин принял участие в 70 встречах, заработав 39 (10+29) очков при показателе полезности «-5».