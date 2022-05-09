Александр Барабанов подписал новый контракт с «Сан-Хосе»
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «акул».
Отмечается, что соглашение с 27-летним форвардом заключено сроком на два года.
«Александр провёл очень хороший первый полный год в НХЛ, показав, что он может стабильно приносить очки клубу, а также быть плеймейкером. В сочетании с упорным трудом у него есть потенциал улучшить свой успех в следующем году», — заявил исполняющий обязанности генерального менеджера клуба Джо Уилл.
Предыдущий контракт Барабанова действовал до лета 2022 года, он мог получить статус неограниченно свободного агента.
В регулярном сезоне-2021/2022 россиянин принял участие в 70 встречах, заработав 39 (10+29) очков при показателе полезности «-5».
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