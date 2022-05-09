Терещенко: думаю, Капризов не акцентирует внимание на голах. Его цель — дойти до финала

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал выступление российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Кирилл находится в хорошей форме, но не нужно заострять внимание на том, сколько он забивает. Можно сделать хет-трик, но проиграть и вылететь. Не думаю, что сам Кирилл акцентирует внимание на своих забитых шайбах.
Его главная цель — выигрывать каждую игру, чтобы дойти до финала Кубка Стэнли. Это очень тяжело, но нет ничего невозможного. Кирилл — это часть команды, в которой он является лидером и суперрезультативным игроком», — приводит слова Терещенко «РБК-Спорт».
В плей-офф Кубка Стэнли — 2022 25-летний россиянин провёл четыре встречи, забросил пять шайб и отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+4». Счёт в серии между «Миннесотой» и «Сент-Луис Блюз» равный — 2-2.
- 9 мая 2022
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