«Оттава» уволила экс-комментатора с поста вице-президента по развитию игроков
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«Оттава Сенаторз» уволила бывшего комментатора и аналитика Пьера Макгуайра с должности вице-президента клуба по развитию игроков, сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.
Отмечается, что он проработал на данном посту менее года. У Макгуайра оставалось ещё два года контракта с «Оттавой».
Ранее Макгуайр уже работал в системе «сенаторов» в роли скаута с 1994 по 1996 год. В «Оттаву» он вернулся в 2021 году. В сезоне-1991/1992 он также был ассистентом главного тренера «Питтсбург Пингвинз». С 1997 года он работал на телевидении в роли аналитика и комментатора.
«Оттава» по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги заняла 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.
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