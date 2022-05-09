4 представителя НХЛ вошли в состав сборной Германии по хоккею на чемпионат мира — 2022

Сборная Германии по хоккею опубликовала состав на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В составе немецкой команды четыре хоккеиста, выступающие в НХЛ: голкипер Филип Грубауэр («Сиэтл Кракен»), защитник Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»), нападающие Марк Михаэлис («Торонто Мэйпл Лифс») и Тим Штюцле («Оттава Сенаторз»).



Голкиперы:



Филип Грубауэр, Матиас Нидербергер, Дастин Штральмайер.



Защитники:



Доминик Биттнер, Корбиниан Хольцер, Йонас Мюллер, Мориц Мюллер, Мориц Зайдер, Фабио Вагнер, Кай Висман, Марио Циммерман.



Нападающие:



Александер Эль, Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Таро Енцш, Александр Карачун, Максимилиан Кастнер, Штефан Лойбль, Марк Михаэлис, Марцель Нёбельс, Леонард Пфёдерль, Маттиас Плахта, Даниэль Шмёльц, Самуэль Сорамис, Тим Штюцле.



Напомним, немецкая сборная сыграет на групповом этапе чемпионата мира с командами Канады, Швейцарии, Словакии, Казахстана, Дании, Франции и Италии.