Главный тренер «Тампы» Купер высказался о решении «Айлендерс» уволить Тротца

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об увольнении Барри Тротца с поста главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс».
Это были определенно неприятные новости. Я личный друг и большой поклонник Барри Тротца. Я хочу сказать, что это профессиональный спорт, и я полагаю, что есть некоторая культура, согласно которой вас нанимают, чтобы уволить. я думаю, что Барри — лучший тренер в этой лиге. «Тампа» была их единственным камнем преткновения на пути к победе в Кубке Стэнли», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
59-летний тренер возглавлял клуб с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.
Наилучшим достижением на посту главного тренера «Айлендерс» стал выход в финал конференции в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, где команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4, 3-4 соответственно).
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