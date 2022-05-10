Главный тренер «Тампы» Купер высказался о решении «Айлендерс» уволить Тротца

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об увольнении Барри Тротца с поста главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс».

Это были определенно неприятные новости. Я личный друг и большой поклонник Барри Тротца. Я хочу сказать, что это профессиональный спорт, и я полагаю, что есть некоторая культура, согласно которой вас нанимают, чтобы уволить. я думаю, что Барри — лучший тренер в этой лиге. «Тампа» была их единственным камнем преткновения на пути к победе в Кубке Стэнли», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

59-летний тренер возглавлял клуб с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.

Наилучшим достижением на посту главного тренера «Айлендерс» стал выход в финал конференции в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, где команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4, 3-4 соответственно).