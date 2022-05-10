Гол Кросби в ворота Шестёркина был засчитан после длительного просмотра повторов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сравнял счёт в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). Заброшенную шайбу канадского нападающего в ворота Игоря Шестёркина засчитали только после длительного просмотра повторов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Первый матч завершился победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третья игра закончилась со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».

Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 12 мая. Начало — в 02:00 мск.