Сидни Кросби стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 200 очков в плей-офф

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает«Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости счёт в игре — 6:2.

Нападающий хозяев Сидни Кросби забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в игре. Таким образом канадец заработал 200 очков в карьере в Кубке Стэнли и стал шестым игроком в истории турнира, кому удалось достичь этой отметки.

До Кросби 200 и более баллов в плей-офф НХЛ набирали Уэйн Гретцки (382), Марк Мессье (295), Яри Курри (233), Гленн Андерсон (214) и Яромир Ягр (201).

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На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». В прошлой игре Кросби набрал два очка и вышел на шестое место по количеству очков в плей-офф НХЛ.