26-летний Марк Фридман набрал первое очко в плей-офф НХЛ в карьере

26-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Марк Фридман отличился голом в четвёртом матче серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря заброшенной шайбе канадец набрал первое очко в плей-офф Национальной хоккейной лиги в карьере.
Фридман выступает в НХЛ с сезона-2018/2019. За это время он провёл 42 матча в регулярном чемпионате, в которых совершил девять результативных действий, забросив 3 шайбы и отдав 6 результативных передач. В «Питтсбург» Марк перешёл в сезоне-2020/2021. В Кубке Стэнли он впервые сыграл в этом сезоне.
На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Питтсбурга». Первая встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во втором матче победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третья игра закончилась со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».
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