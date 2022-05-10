Кузнецов с передачи Овечкина забил второй гол в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду» Пантерз»

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб за столичный клуб забросил российский нападающий Евгений Кузнецов с передачи соотечественника Александра Овечкина. Для Кузнецова этот гол стал вторым в текущем сезоне плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-1. Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

Напомним, «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, набрав 122 очка в 82 встречах. «Вашингтон», в свою очередь занял восьмое место в Восточной конференции. Столичный клуб набрал 100 очков.