Евгений Малкин побил рекорд Сергея Фёдорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом он набрал 177 очков в Кубке Стэнли в карьере и обогнал лидировавшего среди россиян по этому показателю Сергея Фёдорова (176).

Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В плей-офф НХЛ Евгений провёл 177 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач. В серии с «Рейнджерс» в этом сезоне российский набрал 3 (2+1) очка в четырёх матчах.

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Напомним, что на третьем месте по этому показателю идёт нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 136 баллов (71+65) в 142 матчах. На четвёртой строчке располагается Никита Кучеров – 127 баллов (44+83) в 114 играх.