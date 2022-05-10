Овечкин обошёл Лемера в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз»

На момент написания новости завершился третий период. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В этой встрече российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, Овечкин набрал 140-е (72+68) очко в плей-офф НХЛ и обошёл Жака Лемера в гонке бомбардиров за всю историю плей-офф НХЛ. Теперь Овечкин занимает 37-е место по этому показателю. Следующей целью Овечкина является Рон Фрэнсис, на счету которого 143 очка.

«Вашингтон» ведёт в серии со счётом 2-1. Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.