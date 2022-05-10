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«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон» и сравняла счёт в серии, у Овечкина — передача

«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон» и сравняла счёт в серии, у Овечкина — передача
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду» Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды) и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 14 сейвов.

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши и российский нападающий Евгений Кузнецов. Форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 07:15 (5x4)   1:1 Вераге (Экблад) – 14:08 (4x4)   2:1 Кузнецов (Овечкин, Оши) – 49:31 (5x5)   2:2 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 57:56 (6x5)   2:3 Вераге (Экблад) – 64:57 (5x5)
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