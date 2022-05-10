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Победный гол «Флориды» засчитали после видеопросмотра на помеху Самсонову. Видео

Победный гол «Флориды» засчитали после видеопросмотра на помеху Самсонову. Видео
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Завершился четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду» Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Победный гол на 65-й минуте. Автором ключевой заброшенной шайбы стал Картер Верхаге. Примечательно, что именно этот гол арбитр просматривал на помеху российскому голкиперу Илье Самсонову.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

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