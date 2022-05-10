Кросби: Поездка в Нью-Йорк будет очень сложной
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы своего клуба в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:2) в рамках четвёртого матча 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги дал комментарии относительно предстоящего пятого матча в серии.
«Мы знаем, что у нас ещё много работы… Это хорошая хоккейная команда, и поездка в Нью-Йорк будет большой проблемой», — приводит слова Кросби официальный «твиттер» клуба.
Напомним, счёт в серии игр между командами стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч между клубами состоится в ночь на 12 мая, в 02:00 мск.
Ранее сообщалось, что Сидни Кросби стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 200 очков в плей-офф, а также вышел на пятое место по результативным передачам за карьеру в плей-офф НХЛ.
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