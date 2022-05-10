Яков Тренин забил свой второй гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит четвёртый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 1:1.



На 19-й минуте матча единственный гол для хозяев забил российский нападающий Яков Тренин. Россиянин отличился после передачи канадского форварда Колтона Сиссонса. Этот гол стал вторым для него в текущем розыгрыше плей-офф. Всего в плей-офф у нападающего 10 игр и 4 заброшенные шайбы.



Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Третий матч команда выиграла со счётом 7:3.

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