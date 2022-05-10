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Бобровский признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Флорида», Самсонов – третьей

Бобровский признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Флорида», Самсонов – третьей
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После игры «Вашингтон Кэпиталз» и «Флориды Пантерз» (2:3 после овертайма) пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков матча. Два хоккеиста были выбраны из состава «Флориды», третий – из состава «Вашингтона».

Таким образом, третьей звездой встречи признан российский вратарь «Вашингтона» 25-летний Илья Самсонов.

Второй звездой признан ещё один россиянин 33-летний вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Победителем стал нападающий «пантер» Сэм Райнхарт, записавший на свой счёт в этом матче забитую шайбу.

Напомним, счёт в серии между командами стал равным, 2-2. Следующий матч состоится в ночь на 12 мая, в 02:30 мск.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

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