Александр Овечкин — о поражении от «Флориды»: забудем об этом матче
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после поражения в овертайме в матче с «Флоридой Пантерз» (2:3).
«Думаю, в третьем периоде мы играли хорошо, играли солидно. Каким-то образом игра перевернулась. В конце концов, мы получили плохие отскоки. Как я уже говорил, это будет тяжёлая длинная серия. Забудем об этом матче и идём дальше», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пэлл.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.
Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.
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