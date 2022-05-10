Евгений Кузнецов заявил, что в команде нет паники после поражения от «Флориды»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями после поражения в овертайме в матче с «Флоридой Пантерз» (2:3).



«В третьем периоде все было в наших руках. В конце концов, имеем то, что есть. Паники нет», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пэлл в своём «твиттере».

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши и российский нападающий Евгений Кузнецов. Форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.



Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.