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Евгений Кузнецов заявил, что в команде нет паники после поражения от «Флориды»

Евгений Кузнецов заявил, что в команде нет паники после поражения от «Флориды»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями после поражения в овертайме в матче с «Флоридой Пантерз» (2:3).

«В третьем периоде все было в наших руках. В конце концов, имеем то, что есть. Паники нет», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пэлл в своём «твиттере».

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши и российский нападающий Евгений Кузнецов. Форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

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