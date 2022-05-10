«Калгари» обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Гости одержали победу в матче со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии, 2-2.

В составе «Флэймз» по одной шайбе забросили Расмус Андерссон, Джонни Годро, Микаэль Маклунд а также Элиас Линдхольн. Голевые передачи на счету Тревора Льюиса, Мэттью Ткачука, Тайлера Тоффоли, Джонни Годро и Ноа Ханифина.

Единственную шайбу за «Даллас» в этом матче забросил Тайлер Сегин.

Российские хоккеисты обоих команд результативными действиями в этой игре не отметились.

Следующий матч между командами пройдёт в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом». Начало встречи 11 мая в 23:00 мск.