«Калгари» обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся четвёртый матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Гости одержали победу в матче со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии, 2-2.
В составе «Флэймз» по одной шайбе забросили Расмус Андерссон, Джонни Годро, Микаэль Маклунд а также Элиас Линдхольн. Голевые передачи на счету Тревора Льюиса, Мэттью Ткачука, Тайлера Тоффоли, Джонни Годро и Ноа Ханифина.
Единственную шайбу за «Даллас» в этом матче забросил Тайлер Сегин.
Российские хоккеисты обоих команд результативными действиями в этой игре не отметились.
Следующий матч между командами пройдёт в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом». Начало встречи 11 мая в 23:00 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Андерссон (Ткачук, Тоффоли) – 30:03 (5x3) 0:2 Годро – 47:47 (бул) 0:3 Линдхольм (Годро, Ханифин) – 51:53 (5x5) 1:3 Сегин (Павелски, Хинц) – 55:03 (6x4) 1:4 Баклунд (Льюис) – 59:38 (en)
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