Галлан — о Шестёркине: больше разочарован нашей командой, чем им. Он — лучший вратарь НХЛ
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского голкипера клуба Игоря Шестёркина в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз» (2:7).
«Думаю, Шестёркин очень сильно расстроен. Но он вернётся и будет готов выиграть следующий матч. Я в нём абсолютно уверен. Я больше разочарован нашей командой, чем им. Он – лучший вратарь в НХЛ», — заявил Галлан.
26-летний россиянин провёл на льду 40 минут, отразив 24 броска и пропустив шесть шайб. Всего на его счету четыре матча в рамках плей-офф, в которых он одержал одну победу, отражая 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,25.
Счёт в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в четверг, 12 мая (2:00 мск).
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