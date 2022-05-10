Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 9 на 10 мая состоялся восьмой игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно по два матча в Восточной и Западной конференциях.



«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 2:3, ОТ



Столичный клуб потерпел второе поражение в серии, уступив в овертайме «Флориде». Российские форварды «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин записали на свой счёт по одному результативному баллу. 36-летний капитан «Вашингтона» отдал голевой пас на Кузнецова, который стал автором второй шайбы команды в игре.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:2



«Пингвины» разгромили «рейнджеров» в четвёртом матче серии. Евгений Малкин записал на свой счёт одну шайбу, форвард «синерубашечников» Артемий Панарин отдал голевой пас. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был заменён после шести пропущенных шайб на соотечественника — Александра Георгиева.

«Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:5



«Хищники» завершили своё выступление в плей-офф НХЛ 2022 года, в четвёртом матче уступив «лавинам». Кейл Макар установил рекорд постсезона по числу очков для защитника в первых четырёх играх Кубка Стэнли, на его счету 10 (3+7) баллов. В составе обеих команд по голу забили россияне — Яков Тренин у «Нэшвилла», Валерий Ничушкин — у «Колорадо».

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 1:4



«Калгари» уверенно переиграл в гостях «Даллас» и сравнял счёт в серии. Российские форварды «звёзд» Денис Гурьянов, Александр Радулов и Владислав Наместников не отметились голевыми действиями, как и защитник «Флэймз» Никита Задоров.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года: