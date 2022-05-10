«Это стало пинком под зад». Макар — о 3:2 в пользу «Нэшвилла» по ходу четвёртого матча

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар прокомментировал ход четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3). Хоккеисты «хищников» по ходу матча вели со счётом 3:2, впервые выигрывая по ходу противостояния.



«Это определённо стало пинком под зад. Извините за мой язык», — передаёт слова Макара журналист Питер Бауг.



Напомним, «Колорадо» выиграл серию, одержав четыре победы в четырёх встречах — 7:2, 2:1 (ОТ), 7:3, 5:3, что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.



23-летний Макар стал рекордсменом НХЛ по количеству очков среди защитников в первых четырёх матчах плей-офф, заработав 10 результативных баллов: канадец забросил три шайбы и отдал семь передач.