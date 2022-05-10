Маккиннон — о Макаре: возможно, он является лучшим игроком НХЛ в данный момент
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал игру своего одноклубника — защитника Кейла Макара.
«Возможно, в данный момент он является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги», — цитирует Маккиннона журналист Питер Бауг.
В регулярном сезоне-2021/2022 НХЛ на счету 23-летнего защитника 77 проведённых встреч, в которых он набрал 86 (28+58) очков при показателе полезности «+48». В плей-офф Макар сыграл в четырёх матчах, заработав 10 (3+7) баллов при общей полезности «+4». Он стал рекордсменом НХЛ по количеству очков среди защитников в первых четырёх матчах плей-офф.
Напомним, «Колорадо» в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 одержал победу в серии над «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4-0.
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