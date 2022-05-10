Годро в красивом стиле реализовал буллит в четвёртом матче серии с «Далласом»
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Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро стал автором одной заброшенной шайбы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1). Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
На 48-й минуте встречи 27-летний форвард реализовал буллит, в красивом стиле переиграв голкипера «звёзд» Джейка Эттингера.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего на счету Годро одна заброшенная шайба и три голевых передачи за четыре встречи в рамках плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Следующий матч состоится в четверг, 12 мая, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом».
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