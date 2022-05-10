Сушинский — о рекорде Малкина в плей-офф НХЛ: Женю нужно называть великим хоккеистом

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением об игре российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.



«Можно ли считать Малкина великим хоккеистом? А раньше нельзя было? Именно из-за этого гола будем его называть великим? Конечно, можно. Его можно называть великим и без этого гола. Женя выиграл всё, кроме Олимпиады. Малкина нужно называть великим. Надо гордиться таким хоккеистом», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, 35-летний форвард набрал 177 очков в Кубке Стэнли в карьере и обогнал лидировавшего среди россиян по этому показателю Сергея Фёдорова (176).



Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В плей-офф НХЛ Евгений провёл 177 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач. В серии с «Рейнджерс» в этом сезоне российский нападающий набрал 3 (2+1) очка в четырёх матчах.