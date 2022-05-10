Плющев: можно ли называть Малкина великим? Женя — хороший хоккеист, великих у нас единицы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о рекорде форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ.
«С учётом того, что сезон у Евгения не совсем заладился с его травмами, то это хороший результат. Малкина надо поздравить с таким результатом. Он обладает теми качествами, которые позволяют установить свой потенциал, проявить характер. А в хоккей без характера играть нельзя, тем более когда идут травмы. Значит, что-то есть у него. Тот факт, что Евгений в который раз выходит после тяжёлых травм, показывает, что он знает, как справляться с такими ситуациями. Думаю, врачи помогали, тренерский штаб не форсировал.
Можно ли называть Малкина великим хоккеистом? Я не сторонник таких ярких эпитетов. У нас в стране много ярких игроков, но Евгений — хороший хоккеист. Сказать великий… У нас единицы великих игроков: это Бобров, Фирсов, Рагулин, Иванов. Такие хоккеисты — это глыбы. Тем не менее Малкин — классный игрок, который приносит пользу своей команде», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 10 мая 2022
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