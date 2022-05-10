Вилл, Седлак, Гика и Радил подписали контракты с чешским «Динамо Пардубице»

Несколько бывших игроков, выступавших в Континентальной хоккейной лиге, подписали контракты с чешским клубом «Динамо Пардубице».
Как сообщает официальный сайт клуба, к ним присоединились вратарь Роман Вилл, защитники Петер Черешняк, Давид Мусил и Томаш Дворжак, а также нападающие Лукаш Радил, Томаш Гика и Лукаш Седлак.
«Нас ждёт сезон празднования 100-летия пардубицкого хоккея. Цель «Динамо» — медаль, и подкрепление, которое мы получили, этому соответствует. Игроки приходят на все позиции. Болельщикам есть чего ожидать», — сообщил владелец клуба Петр Дедек.
Напомним, Вилл, Гика и Седлак в прошедшем сезоне выступали за челябинский «Трактор», дошедший до финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Лукаш Радил в чемпионате КХЛ сезона-2021/2022 защищал цвета рижского «Динамо».
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