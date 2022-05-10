Стал известен окончательный состав сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира — 2022

Стал известен окончательный состав сборной Латвии по хоккею, которая примет участие в чемпионате мира 2022 года в Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В итоговую заявку вошли 14 нападающих, восемь защитников и три вратаря.



Голкиперы:



Элвис Мерзликин, Густав Григалс, Артур Шилов;



Защитники:



Янис Якс, Карлис Чуксте, Кристапс Сотниекс, Роберт Мамчицс, Арвилс Бергманис, Артур Кулда, Кристапс Зиле, Сандис Шмонс;



Нападающие:



Мартиньш Дзиеркалс, Рихард Букартс, Роберт Букартс, Андрис Джериньш, Рихардс Маренис, Денис Смирнов, Оскар Лапинскис, Роналдс Кениньш, Оскарс Батня, Ренарс Крастенбергс, Клавс Вейнбергс, Родриго Аболс, Николай Елисеев, Рудольф Балцерс.



Напомним, главным тренером латвийской команды является Харийс Витолиньш. На групповом этапе Латвия сыграет в группе В со сборными Швеции, Финляндии, США, Чехии, Норвегии, Великобритании и Австрии.