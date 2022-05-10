КХЛ назвала имена лучших судей прошедшего сезона

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших арбитров, которые получат индивидуальные награды на церемонии закрытия сезона-2021/2022.
Обладателем приза имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи» станет Сергей Беляев, который в минувшем сезоне отработал в 43 матчах регулярного чемпионатах и 10 встречах плей-офф, включая второй и шестой матч финальной серии.
Приз «Золотой свисток главного судьи» был учреждён в 1997 году, за это время его обладателями становились Леонид Вайсфельд, Сергей Карабанов, Александр Поляков, Вячеслав Буланов, Эдуард Одиньш, Алексей Анисимов. В сезоне-2020/2021 обладателем приза стал Виктор Гашилов.
Обладателем награды имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» станет Юрий Иванов, на счету которого в нынешнем сезоне – 54 матча (43 – в регулярном чемпионате, 9 – в плей-офф). Приз «Золотой свисток линейного судьи» был учреждён в 2017 году, за это время его обладателями становились Дмитрий Сивов, Александр Садовников, Глеб Лазарев и Никита Шалагин.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 19 мая.
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