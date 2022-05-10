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Болельщики «Питтсбурга» скандировали «Мы хотим Игоря!» после замены Шестёркина в 4-й игре

Болельщики «Питтсбурга» скандировали «Мы хотим Игоря!» после замены Шестёркина в 4-й игре
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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 7:2.

Болельщики «пингвинов» скандировали фразу «Мы хотим Игоря!» после замены российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина, сообщает журналист Тэйлор Хаас.

26-летний вратарь не появился на льду в третьем периоде, уступив место соотечественнику — Александру Георгиеву. Шестёркин провёл на льду 40 минут, отразив 24 броска и пропустив шесть шайб. Всего на его счету четыре матча в рамках плей-офф, в которых он одержал одну победу, отражая 90,5% бросков при коэффициенте надёжности 4,25.

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 12 мая. Начало — в 2:00 мск.

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