Малкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству очков в плей-офф среди европейцев

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал уже 177 очков в розыгрышах Кубка Стэнли в карьере.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Малкин вышел на четвёртое место в истории лиги по количеству результативных баллов в плей-офф среди европейцев, превзойдя результат Сергея Фёдорова (176). Больше него смогли набрать лишь Никлас Лидстрём (183), Яромир Ягр (201) и Яри Курри (233).
Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В плей-офф НХЛ Евгений провёл 177 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач. В серии с «Рейнджерс» в этом сезоне российский нападающий набрал 3 (2+1) очка в четырёх матчах.
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