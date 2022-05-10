Кросби сравнялся с Малкиным по числу матчей с 3 очками в плей-офф. Больше лишь у Кучерова
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В четвёртом матче раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
Главным героем матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, которому удалось набрать 3 (1+2) очка. Как отмечает пресс-служба НХЛ, для канадского форварда этот матч стал 16-м в плей-офф, в котором он набирал как минимум три результативных балла. По этому показателю он вышел на второе место среди действующих игроков, сравнявшись со своим одноклубником Евгением Малкиным. Лидирует же российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого таких матчей в плей-офф набралось 18.
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