Spittin' Chiclets — о голе Кузнецова: птичка вырвалась из клетки!

Известный подкаст Spittin' Chiclets в «твиттере» прокомментировал гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, отличившегося в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ, 2-2).
«Птичка вырвалась из клетки!» — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Ранее завершился четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Напомним, счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч между «Вашингтоном» и «Флоридой» состоится в четверг, 12 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.
- 10 мая 2022
-
20:52
-
20:28
-
19:42
-
19:15
-
18:43
-
18:13
-
17:34
-
17:25
-
16:59
-
16:37
-
15:51
-
14:44
-
14:07
-
13:28
-
13:01
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:08
-
08:45
-
08:33
-
08:29
-
08:26
-
08:15
-
07:56
-
07:34