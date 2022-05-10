Spittin' Chiclets — о голе Кузнецова: птичка вырвалась из клетки!

Известный подкаст Spittin' Chiclets в «твиттере» прокомментировал гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, отличившегося в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ, 2-2).

«Птичка вырвалась из клетки!» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ранее завершился четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Напомним, счёт в серии стал равным — 2-2. Следующий матч между «Вашингтоном» и «Флоридой» состоится в четверг, 12 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.