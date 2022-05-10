Рекордсмен НХЛ по числу сыгранных матчей Патрик Марло объявил о завершении карьеры
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Нападающий ряда клубов Национальной хоккейной лиги Патрик Марло объявил о завершении карьеры, сообщает The Players' Tribune.
42-летний Патрик Марло является рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей. За всю карьеру в лиге он принял участие в 1779 встречах. За это время канадец забил 566 голов и отдал 631 результативную передачу, суммарно набрав 1197 очков.
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Патрик Марло провёл подавляющее большинство своих матчей в НХЛ за «Сан-Хосе», где выступал на протяжении 19 сезонов подряд. С 2017 по 2019 год он играл в «Торонто Мэйпл Лифс», в ходе последнего сезона игры за «кленовых листьев» Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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