«За месяц немного набрал». Илья Ковальчук ответил на вопрос о своём будущем в хоккее

Бывший нападающий, генеральный менеджер сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Илья Ковальчук поделился информацией о своём будущем. Последним клубом 39-летнего форварда был «Авангард», за который он выступал в сезоне-2020/2021.

«Мой контракт с ФХР закончился, так что я больше не генеральный менеджер сборной России. Думаю, после выборов в президенты федерации будут объявлены изменения. То, что я хотел баллотироваться в президенты ФХР — слухи. Пока мне ещё надо набраться опыта, чтобы идти на выборы. У меня планы отдыхать и проводить время с детьми. Впереди лето.



Карьеру игрока, конечно, ещё не заканчиваю. Буду ли летом рассматривать предложения из КХЛ и Америки? Надо сначала в форму себя привести, а то за месяц немного набрал, кушал хорошо. Скоро начну тренироваться», — приводит слова Ковальчука Sport24.