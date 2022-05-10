«Непонятно как оказались в финале». Игрок сборной России по хоккею оценил игру на ОИ-2022

Нападающий сборной России Кирилл Марченко, не попавший в основную заявку на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), поделился воспоминаниями о турнире.
«Меня пару раз оставляли с командой, но мне ничего не обещали. Да и как обещать, если все матчи складывались по-разному? Да, говорили: «Возможно, сыграешь. Готовься. Ты в хорошей форме». Но когда дело доходило до перестановок, то решения принимали в пользу других игроков.
Вместе с Самоновым и Кузьменко присоединился к команде в Новогорске позже остальных? Не могу сказать по поводу Кузьменко и Самонова. Я же был не в лучших кондициях, потому что незадолго до этого переболел. Не помню, сколько времени лечился, но у меня была болезнь, поэтому и присоединился к команде чуть позже остальных. При этом даже в Новогорске мне пришлось какое-то время посидеть из-за того, что болезнь не проходила.
Смотреть хоккей на Олимпиаде по ТВ было тяжело? Да, было много критики, но ведь результат есть. Все парни старались. План, требования и тактика были такими же, как на Кубке Первого канала, где реально был хороший атакующий хоккей. Мы тогда просели только в матче со Швецией, который шёл сразу после игры с канадцами. В Пекине у нас просто не пошло. Не скажу, что дело в составе и подборе игроков. Все старались выполнять тренерское задание, но вместе всё не склеилось. Никто не мог понять, почему так происходит.
Из позитива была классная игра вратаря и обороны. Да, где-то не хватило в атаке. Все, включая меня, ждали, что сборная будет показывать хоккей, как на Кубке Первого канала. Почему так сложилось? Я не знаю.
Кстати, в Пекине был реально плохой лёд. Это не отмазка, которая должна нас оправдать, но лёд оказался реально ужасным. Он был каким-то мягким и тонким, с кучей бугорков, из-за которых постоянно прыгала шайба. Всё было как-то непонятно, куцо… Вот так весь турнир и прошёл. Бах-бах-бах — и непонятно как мы оказались в финале», — цитирует Марченко «Спорт-экспресс».
- 10 мая 2022
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