Лишь Павелски и Овечкин среди активных игроков чаще сравнивали счёт в плей-офф, чем Кросби

В четвёртом матче раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.



Главным героем матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, которому удалось набрать 3 (1+2) очка. Канадский нападающий забросил шайбу, когда «пингвины» проигрывали 0:1. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби забил свой 12-й гол в карьере в плей-офф, который сравнял счёт. Он вышел на третье место по этому показателю. Больше него таких шайб забросили лишь нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски (16) и российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (13).