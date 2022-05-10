Лишь Павелски и Овечкин среди активных игроков чаще сравнивали счёт в плей-офф, чем Кросби
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В четвёртом матче раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
Главным героем матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, которому удалось набрать 3 (1+2) очка. Канадский нападающий забросил шайбу, когда «пингвины» проигрывали 0:1. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кросби забил свой 12-й гол в карьере в плей-офф, который сравнял счёт. Он вышел на третье место по этому показателю. Больше него таких шайб забросили лишь нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски (16) и российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (13).
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