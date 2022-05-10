Овечкин вышел на 2-е место в истории «Вашингтона» по длине серии с передачами в плей-офф

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ, 2-2). Для нападающего «столичных» этот пас стал четвёртым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он ассистирует в каждой встрече плей-офф.

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин вышел на второе место в истории «Вашингтона» по длине серии с результативными передачами на старте плей-офф. Он стал четвёртым игроком, начавшим розыгрыш кубка с 4+ матчей, в каждом из которых отдавал голевой пас. Другие хоккеисты — Скотт Стивенс (пять встреч в 1984 году), Майк Грин (четыре в 2010-м) и Стив Коновальчук (четыре в 1995-м).

Напомним, Овечкин набрал 140 (72+68) результативных баллов в плей-офф НХЛ.