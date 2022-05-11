Кучеров сделал две результативные передачи меньше чем за минуту во время матча с «Торонто»

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Тампы». Гости забросили две шайбы меньше, чем за минуту. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачи.
На данный момент счёт в серии 2-2.
Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на 5-м месте в турнирного зачета, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на 3-м месте, набрав 115 очков.
Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.
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