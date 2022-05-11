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Кучеров обошёл Халла и Модано по количеству результативных передач в плей-офф НХЛ

Кучеров обошёл Халла и Модано по количеству результативных передач в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Бретта Халла и Майка Модано по результативным передачам в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Во время пятого матча плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» Кучеров сделал две результативные передачи. Таким образом, на его счету за карьеру в плей-офф НХЛ стало 89 результативных передач, благодаря чему он обошёл Халла (87) и Модано (88) и вышел на 36-е место по этому показателю. Следующей целью Кучерова являет Брэд Парк, на счету которого 90 результативных передач.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кучеров принял участие в пяти матчах, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Всего за карьеру в плей-офф Кучеров забил 45 голов и сделал 89 результативных передач в 117 играх.

«Торонто» — «Тампа-Бэй», 5-й матч. Никита Кучеров и Остон Мэттьюс останутся верны себе «Торонто» — «Тампа-Бэй», 5-й матч. Никита Кучеров и Остон Мэттьюс останутся верны себе
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